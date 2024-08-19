Украине разрешили применять датское оружие для ударов по России

Об этом заявил глава МИД европейской страны

Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что ВСУ вправе наносить удары по территории России переданным Украине датским вооружением. По его словам, это "вполне в рамках правил войны", сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию DR.

Также Расмуссен отметил, что "самооборона" якобы вполне может включать в себя заход на территорию противника. Кроме того он подчеркнул, что применение датского оружия на российской земле "входит в рамки правил".

К слову, ранее Канада разрешила ВСУ использовать канадское вооружение на территории России. Такое заявление сделало Министерство обороны Канады. Более того, Оттава уже отправила Киеву в том числе восемь Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин и гаубицы М-777.

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