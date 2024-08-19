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Полезно знать: нацпроект "Здравоохранение. Диспансеризация"

17:34
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Лучше всего прийти к врачу, когда ничего не болит

Действовать на опережение!

Лучше всего прийти к врачу, когда ничего не болит. Диспансеризация бесплатна, записаться на нее просто: через портал "Госуслуг", позвонив в поликлинику или обратившись в регистратуру. Понадобится только паспорт и полис ОМС.

Молодым и активным лучше проходить диспансеризацию не реже, чем раз в три года. Тем, кому уже исполнилось 40 лет, - ежегодно. Врачи возьмут основные анализы, измерят артериальное и внутриглазное давление, сделают кардиограмму и снимок легких. Если нужно, направят на дополнительные обследования.

Диспансеризация помогает выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить их развитие. От этого зависит качество и продолжительность жизни. Ну а если проблем нет - всегда приятно в этом убедиться. Причем всего за пару визитов к врачу. И - рядом с домом.

Доступная и качественная медицинская помощь - приоритет национального проекта "Здравоохранение".

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