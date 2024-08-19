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Полезно знать: нацпроект "Цифровая экономика"

17:38
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Новые возможности и яркие впечатления – на расстоянии клика

Без очередей и лишних бумаг!

На портале "Госуслуг", который развивается по национальному проекту "Цифровая экономика", россиянам доступно уже больше тысячи услуг, которые можно получить, не выходя из дома.

Прямо сейчас открыта онлайн-запись детей в кружки и секции. На портале легко узнать учебный план и расписание, найти группу по возрасту и выбрать преподавателя. Записаться получится в любые кружки: бесплатные и платные. И даже в частные!

Оформить все может родитель или законный представитель ребёнка. Потребуются данные паспорта, свидетельства о рождении ребенка и его СНИЛС. Обычно заявку рассматривают в течение недели, но, если предусмотрены вступительные испытания, до 45 дней.

Выбор огромен, каждый найдёт занятие по душе: актерское мастерство, народные танцы, скалолазание, мастер-класс по хохломской росписи и многое другое.

Новые возможности и яркие впечатления – на расстоянии клика!

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