Полезно знать: нацпроект "Модернизация транспортной инфраструктуры"

Обновление аэропортов делает перелеты безопаснее для россиян

Добраться прямым рейсом - и сэкономить!

Масштабная реконструкция аэропортов идет по всей стране, в этом помогает национальный проект "Модернизация транспортной инфраструктуры". Обновили уже тридцать одну авиагавань.

Большое внимание – регионам Сибири и Дальнего Востока, где важность воздушного транспорта особенно высока. Так, только в Якутии реконструировано 10 аэропортов. Добраться до таких удаленных городов, как Нерюнгри или Сангар стало проще.

Интенсивность авиасообщения в стране растет, для этого к 2030 году модернизируют 75 аэропортов, это больше трети от всех существующих в стране. Новая инфраструктура - возможность принимать разные типы самолетов. Промежуточные посадки не нужны, а значит, сокращается время в пути.

Обновление аэропортов делает перелеты безопаснее для россиян. Регионы страны становятся ближе друг к другу. Теперь проще навещать родственников или планировать путешествия. И измерять расстояния не в километрах или сутках на дорогу, а в часах полета.

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