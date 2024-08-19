Умер ведущий телемостов СССР-США Фил Донахью

Он был первым иностранным журналистом, который побывал в Чернобыле после аварии на атомной станции в 1986-м

В США в возрасте 88 лет скончался знаменитый телеведущий Фил Донахью. Об этом сообщила газета Washington Post.

Донахью является родоначальником ток-шоу и почти 30 лет вел свою передачу, где обсуждали острые социально значимые темы.

В нашей стране он получил известность благодаря двум телемостам СССР-США, которые он провел вместе с Владимиром Познером. Первый из них состоялся в декабре 1985-го - между Ленинградом и Сиэтлом. Второй - между Ленинградом и Бостоном в июле 1986-го.

Кроме того, в начале девяностых по инициативе американского телеведущего в США в эфир выходила программа "Познер и Донахью", в рамках которой рассматривали актуальные вопросы различной тематики. А еще он неоднократно посещал нашу страну, в частности, был первым иностранным журналистом, который побывал в Чернобыле после аварии на атомной станции в 1986-м.

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