СМИ: у блогера Лерчек роман с женатым артистом

Девушка оформила развод

Недавно Валерия и Артем Чекалины развелись после 11 лет брака. У них трое детей. От одиночества оба страдали недолго. Недавно в СМИ прошла информация, будто Артем счастлив в новых отношениях. Якобы не одна и его экс-супруга Лерчек. Ряд СМИ подозревает ее в романе с 38-летним рэпером Натаном.

Отметим, что Натан и Валерия вместе участвовали в съемках шоу "Звезды в джунглях", которые проходили в Колумбии. "Лерчек и Натан, действительно, сблизились на съемках шоу. Сначала это был просто легкий флирт, а потом начались объятия и не только. Они часто уединяются. Возможно, это просто дружба, но какая-то очень странная", - сообщили в окружении Чекалиной изданию "КП".

Самое интересное, что Натан официально женат. Его супруга - дизайнер Анастасия Швецова, у них двое сыновей. Примечательно, что недавно в одном шоу на YouTube Натан признался, что изменял жене.

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