Мощный циклон обрушился на Владивосток

Залповые ливни принесли треть месячной нормы осадков

Мощные потоки воды выворачивают недавно уложенный асфальт в одном из дворов Владивостока. Под машинами моментально образовались промоины, и автомобили провалились по самый капот. Ливень - стеной. Стихия пришла в Приморье под конец рабочего дня. И ударила сразу по нескольким районам края. Дороги превратились в глубокие реки, машины тонули полностью.

Во Владивостоке за несколько часов выпало более 60 миллиметров осадков. Потоки сошли с сопок на дороги, детские площадки и на припаркованные авто. Город сковали десятибалльные пробки. Некоторые жители даже пересели с машин на аквабайки и сап-борды. Но все же добраться домой многим удалось только поздно ночью, преодолевая потоки воды.

Из берегов вышла река Объяснения. Потоком накрыло крупный микрорайон. На местном рынке продавцы пытались спасти товар.

Затопило и жилые микрорайоны. Во многие подъезды сейчас можно попасть только в высоких сапогах. Ливень настолько сильный, что вода зашла в подвалы. В некоторых домах ситуация еще хуже. В одной из многоэтажек водосточная система не справилась - и водопад образовался прямо в подъезде.

Непогоды не выдерживают и линии электропередачи. Обесточены 11 улиц. Энергетики стараются оперативно устранять аварии.

Улучшения погодных условий в Приморье на этой неделе ожидать не стоит, говорят синоптики. В край пришел циклон. Объявлено очередное штормовое предупреждение.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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