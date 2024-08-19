Завершился государственный визит Владимира Путина в Азербайджан

За два дня в жарком Баку лидеры двух стран о многом договорились

Владимир Путин прибыл во дворец "Загульба" - это официальная резиденция президента Азербайджана. Визит - государственный, что по дипломатической градации имеет наивысший статус. Об этом говорит и широкий состав делегаций, оба правительства были представлены практически в полном составе, и уровень протокольной церемонии.

Это были большие переговоры в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Путин и Алиев провели встречу в узком и в расширенном составе. Азербайджан - один из важнейших инвестиционных и торговых партнеров России. Сейчас взаимный товарооборот составляет чуть больше 4 миллиардов долларов.

Владимир Путин: Прежде всего - спасибо за приглашение. Мы с вами давно договаривались об этом визите. Торгово-экономические связи развиваются успешно. Четыре миллиарда с небольшим – это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. Ильхам Алиев: Приветствую вас в Азербайджане. Добро пожаловать! Наши встречи носят регулярный характер, мы в этом году уже дважды встречались. Сегодня в рамках государственного визита продолжаем наше общение. Уверен, что визит будет приятным для вас и полезным для наших отношений.

Кроме сферы энергетики, отмечен взаимный интерес в промышленной кооперации, туризме и легкой промышленности. В присутствии глав государств подписаны документы, расширяющие горизонт сотрудничества.

Накануне официальной встречи президенты беседовали в неформальной обстановке.

Путин: Хочу поблагодарить вас за теплую семейную атмосферу, которая была создана для начала нашей работы совместной. Алиев: Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи.

Это хорошо видно по гуманитарным связям, которые руководители двух стран последовательно укрепляют.

Путин: В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык. Чувствуем, что эту тенденцию всячески поддерживает руководство республики. Ильхам Гейдарович, мы вам благодарны за это внимание к русскому языку. В стране действует более 300 школ с обучением на русском языке.

А еще здесь помнят и чтят нашу общую историю. Перед официальной встречей Владимир Путин в Баку возложил венок к Вечному огню. Кроме того, российский лидер побывал на могиле третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Взаимное уважение - во всех мероприятиях государственного визита.

В честь визита Путина устроили пышный прием, где гостей угощали черной икрой, речной форелью, козленком из тандыра и национальными сладостями. Кроме того, Ильхам Алиев сам сел за руль автомобиля и прокатил Владимира Путина по Баку, заехали и в собор Святых Жен-мироносиц. Храм, заложенный в начале XX века, является кафедральным собором Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

Владимир Путин подарил собору икону "Преображение Господне" - в честь праздника, который отмечают православные. Настоятель храма в ответ угостил лидеров фруктами - так принято в Яблочный спас. Когда видишь подобное отношение к христианской церкви в Азербайджане, на контрасте сразу вспоминается то, что происходит на Украине.

На встрече Владимир Путин заявил, что наша страна готова помочь в примирении Баку и Еревана - в той мере, которая будет востребована сторонами.

Путин: Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать, как мы много раз с вами об этом говорили, соответствующие направления в логистике и в экономике, мы были бы очень этому рады. Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу о результатах наших переговоров.

Потому что мир и стабильность на Южном Кавказе отвечает интересам всех государств этого региона.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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