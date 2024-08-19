В США и ЕС считают, что, благодаря их помощи Киев достигает успехов на фронте

Звезда немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в прямом эфире с энтузиазмом чертит траектории перемещения украинских войск по Курской области. Военную технику, которую ВСУ используют для ударов в том числе по мирным жителям, журналист подчеркнуто называет "украинской". Политики в Европе и в США настаивают: вооружения, которые они передали Киеву, им теперь не принадлежит. А значит, Украина с этими "подарками" может делать что хочет. Немецкие журналисты настолько поверили в то, что Зеленский захватил уже едва ли не пол-России, что толпами бросились к российской границе.

В регионе, подвергшемуся варварскому нападению ВСУ, с каждым днём - все больше иностранных журналистов. Из Италии, Великобритании, США. Разрешения на въезд в Россию даже запросить не пытался ни один из них. Корреспондент CNN, например, предваряет репортаж с российской территории цитатой Зеленского. Тот накануне пообещал превратить Курскую область в "буферную зону". Четко обозначилась новая общая директива для всех западных СМИ: аудиторию убеждают в том, что цель вторжения в Россию - это "обеспечение справедливого переговорного процесса".

Автор New York Times, впрочем, в успех этой тактики верит с трудом: "Киев делает рискованную ставку на то, что наступление даст ему новые рычаги для заключения выгодной сделки с Кремлем. Но далеко не очевидно, что сочетание военного и дипломатического давления сработает с господином Путиным".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил: теперь о переговорах речи быть не может. А еще напомнил, кто одобрил решение Киева о вторжении в Курскую область: "На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь ни при чем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный ослушался". Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США".

Команда Washington Post - тоже в Курской области. Авторы настойчиво называют нападение ВСУ на территорию России "наступлением". Термин "вторжение" в материалах не только этого, но и других американских изданий вообще не встречается. Но поражает даже не это. А то, что бойцы ВСУ, которые убивают мирных жителей, обстреливают машины скорой помощи, издеваются над стариками, в репортажах западных СМИ - герои положительные. Такие милые пушистые неонацисты.

"Солдат с позывным "Крым" повернулся к нам и улыбнулся. "Добро пожаловать в Россию", - сказал он. Он помог задержать трех российских солдат-срочников двумя днями ранее. Сначала им связали руки и закрыли глаза, но позже дали сигареты, а затем передали украинской контрразведке. "Я объяснил им по-русски, что мы не такие, как они, и что с ними ничего не случится", - рассказывается в материале.

Все иностранные репортеры, незаконно проникшие в Россию, - в поле зрения правоохранительных органов. Внезапно для себя это понял Иларио Пьянерелли, корреспондент итальянского телеканала Rai. Это он взял накануне интервью у солдата ВСУ в кепке со знаком дивизии СС. Журналист сначала решил замести следы и удалил видео из соцсетей. А когда прочитал, что в России против него заведут уголовное дело, поспешил извиниться. Но так, не до конца. Уточнив, что шумиху вокруг него подняли пророссийские пропагандисты.

"С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России", - отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.

Командование ВСУ, пока партнеры на Западе не успели опомниться, давит и требует еще больше оружия. Но в Германии неприкрыто намекают - с вас пока хватит. А в США сейчас просто не до проблем Украины. Мысли демократов, главных спонсоров киевского режима, заняты съездом партии. Он начнется сегодня и продлится четыре дня. Там должны официально номинировать на пост кандидата в президенты США Камалу Харрис. Джо Байден на съезде выступит с речью. И уедет. Торжественную церемонию выдвижения Харрис он пропустит. Но скучно на мероприятии точно не будет: к услугам съезда делегатов Демпартии - бесплатные аборты и вазэктомия. Записаться, правда, на процедуры нужно заранее. И дойти до медцентра пару кварталов.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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