Телеведущая Ирина Муромцева рассказала о большой семейной драме

Откровенное интервью эффектной брюнетки

Ирина Муромцева родилась в семье военного, она даже не думала о том, чтобы стать ведущей. Ее детство было радостным и безоблачным. Все изменилось, когда отца Ирины сократили из армии. Тогда началась перестройка. Муромцева в то время заканчивала школу.

"Ситуация с ним стала большой семейной драмой, а для него трагедией. Мы всей семьей переживали непростое для нас время. Отец не нашел себя в новой жизни, начал пить в какой-то период, позже у него обнаружили болезнь Паркинсона. С этого момента он уже не пил, но болезнь прогрессировала, и папа очень менялся", - рассказала телеведущая в беседе с WomanHit.

В то время у Ирины появилось желание уехать в Москву и начать жить самостоятельно. Ситуация с отцом многому ее научила. Она не привыкла сдаваться. Ирина в итоге стала популярной ведущей, родила двух дочерей, счастливо замужем.

"Став взрослым человеком, искренне благодарю отца за пример потерявшегося в жизни человека, не сумевшего противостоять обстоятельствам. Именно он дал мне понимание, что надо достойно проходить жизненные испытания, бороться за себя, близких. Жизнь невозможно зафиксировать в одной точке. Она меняется, и эти изменения нужно принимать. Когда кажется, что ты потерял все самое дорогое, что у тебя было, это не конец, точно", - убеждена Ирина Муромцева.

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