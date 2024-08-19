ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Познер скорбит из-за смерти друга: "Он не раз был уволен и, в конце концов, отстранен от телевидения"

19:00
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Журналист не смог промолчать

Сегодня, 19 августа, стало известно о смерти прославленного журналиста Фила Донахью. Ему было 88 лет. Он известен в России тем, что вел телемосты СССР - США и совместную передачу с Владимиром Познером. Последний, к слову, на своем официальном сайте прокомментировал смерть Фила Донахью.

Для начала Познер признался, что тот был его близким другом. Кроме того, именно Фил Донахью, по словам российского коллеги, придумал жанр ток-шоу. "Никогда и ни при каких обстоятельствах не шедший на компромисс со своими убеждениями. Он никогда не лгал, не уступал давлению ни с какой стороны, за что не раз был уволен и, в конце концов, отстранен от телевидения", - сообщил Познер.

Он отметил, что именно Фил Донахью научил его искусству интервью и благодаря ему проработал несколько лет на американском телевидении. Познер подчеркнул, что его товарищ всегда боролся с предрассудками и своим примером показал, что такое журналист и в чем его долг.

"Всегда было мало таких людей на телевидении, а сегодня их нет вовсе", - констатировал Владимир Познер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Журналист Владимир Познер
Журналист Владимир Познер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.