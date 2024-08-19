Познер скорбит из-за смерти друга: "Он не раз был уволен и, в конце концов, отстранен от телевидения"

Журналист не смог промолчать

Сегодня, 19 августа, стало известно о смерти прославленного журналиста Фила Донахью. Ему было 88 лет. Он известен в России тем, что вел телемосты СССР - США и совместную передачу с Владимиром Познером. Последний, к слову, на своем официальном сайте прокомментировал смерть Фила Донахью.

Для начала Познер признался, что тот был его близким другом. Кроме того, именно Фил Донахью, по словам российского коллеги, придумал жанр ток-шоу. "Никогда и ни при каких обстоятельствах не шедший на компромисс со своими убеждениями. Он никогда не лгал, не уступал давлению ни с какой стороны, за что не раз был уволен и, в конце концов, отстранен от телевидения", - сообщил Познер.

Он отметил, что именно Фил Донахью научил его искусству интервью и благодаря ему проработал несколько лет на американском телевидении. Познер подчеркнул, что его товарищ всегда боролся с предрассудками и своим примером показал, что такое журналист и в чем его долг.

"Всегда было мало таких людей на телевидении, а сегодня их нет вовсе", - констатировал Владимир Познер.

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