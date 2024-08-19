Путина в Баку накормили сладостями и козленком в тандыре

Российский лидер прибыл в Азербайджан

Накануне, 18 августа, Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Он возложил венки к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь", а затем провел переговоры в узком составе.

Меж тем в распоряжении журналистов оказалось меню с государственного приема от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь приезда Владимира Путина во дворце "Гюлистан". Российского лидера угощали лявангами из баклажанов, жареной речной форелью и козленком в тандыре. А еще в меню включили жареную дюшбару, традиционный холодный суп айранаши, долму из листьев фисташкового дерева и виноградных листьев и национальные сладости, компетентно сообщают "Известия".

Не обошлось и без алкоголя. Владимиру Путину были предложены вина Savalan Sauvignon Blanc 2022 и Meysari Makhmari 2020.

Отметим, что визиту президента России в Азербайджан предшествовала поездка в Баку секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. На Аллее почетного захоронения Шойгу возложил цветы к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева, а также почтил память и супруги Гейдара Алиева Зарифы. Затем российского политика принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, но детали беседы не разглашались.

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