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Собянин сообщил о скором открытии двух поликлиник в Зюзине после реконструкции

19:50
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Мощности учреждений вырастут

Сергей Собянин осмотрел реконструкцию детской и взрослой поликлиник на улице Азовская. Он пообщался с местными жителями и рассказал о программе модернизации городских медучреждений.

"200 поликлиник реконструировано. Еще осталось 140. В этом году мы закончим 100 поликлиник. Так что во всем городе будут новые поликлиники", – пообещал Собянин.

Мэр сообщил, что туда  уже завезено медицинское оборудование, и скоро они будут готовы принять пациентов.

Напомним, что комплексная реконструкция трехэтажного здания филиала №2 детской городской поликлиники №69 началась в ноябре прошлого года. В ходе работ здание поликлиники практически полностью перестроят и оснастят новейшим медицинским оборудованием. Там появятся специализированные кабинеты, которых раньше не было, например, ЭКГ и исследования функции внешнего дыхания. Кроме того, увеличится количество процедурных кабинетов и кабинетов вакцинопрофилактики.

Что касается четырехэтажном здания филиала №5 городской поликлиники №2, то после реконструкции учреждение будет полностью соответствовать новому московскому стандарту.

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