Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

Однако о посредничестве не может идти и речи

Несмотря на то, что Индия отказалась быть прямым посредником между Россией и Украиной, она может помочь в передаче сообщений между двумя странами, сообщает газета Hindustan Times. Это связано с тем, что Индия зависит от дешевых российских энергоресурсов и оружия, поэтому правительство страны избегает критики Москвы.

Меж тем стало известно, что в период с 21 по 23 августа премьер-министр Индии планирует посетить Польшу и Украину. Согласно данным СМИ, Зеленскому важно встретиться с ним, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира, однако визит вряд ли приведет к важным заявлениям. Ожидается, что будут заключены несколько соглашений, в том числе в области обороны и агропромышленности.

Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди с официальным визитом побывал в России в начале июля. Это была его первая поездка в РФ за пять лет.

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