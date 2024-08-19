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Назван самый опасный возраст, когда мужчины и женщины изменяют

20:48
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Ученые сообщили сенсационные данные

Согласно проведенным исследованиям, мужчины и женщины начинают посматривать налево в преддверии юбилея. То есть возраст 29, 39, 49 является в каком-то смысле кризисным, людей тянет обрести новый смысл жизни, причем не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни. Мужчины и женщины испытывают потребность в эмоциональном событии, в определенной встряске.

А самым опасным с точки зрения супружеской неверности является возраст 39 лет, сообщает "МК" со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Интересна закономерность, согласно которой риск измены увеличивается соразмерно разнице доходов мужа и жены. То есть если мужчина зарабатывает меньше, он больше склонен к неверности. Логика в том, что если мужчина не выполняет роль "кормильца", он изменой пытается восстановить свой авторитет. Мужчины, экономически зависящие от своей жены, ходят налево в три раза чаще, чем те, у кого равные доходы в семье.

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