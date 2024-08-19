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Свадьба Трусовой обернулась скандалом

21:14
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Руку к шумихе приложила Анастасия Волочкова

17 августа фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились. Спортсмены стали встречаться в конце прошлого года. Причем новость об их романе стала сенсацией, ведь до этого СМИ долго муссировали отношения Саши Трусовой с коллегой Марком Кондратюком. Макар в итоге залечил разбитое сердце Александры.

В середине июня Игнатов сделал Трусовой предложение, и та согласилась. Вскоре они сыграли свадьбу. Влюбленные расписались в одном из ЗАГСов Москвы, где присутствовали только самые близкие, а затем устроили роскошное торжество в подмосковной усадьбе. Туда было приглашено множество друзей, среди которых отметились Анна Щербакова и сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, который помогал нести шлейф невесты.

Кстати, за праздник Александра сменила три наряда, а Яна Рудковская приняла непосредственное участие в организации торжества. Продюсер, кстати, вручила новобрачным путевку на Мальдивы, "в самый дорогой отель".

Не обошлось без скандала. Балерина Анастасия Волочкова поздравила влюбленных и оконфузилась.

"Сашенька, Марк, поздравляю! Счастья вам! Приглашаю на мое шоу", - написала в соцсети артистка, перепутав имя жениха.

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