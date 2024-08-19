Москвичей предупредили об опасной погоде

В ночь на 20 августа ожидаются дождь и гроза

Жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улицах из-за прогнозируемых дождя и грозы в понедельник, 19 августа, и в ночь на вторник, 20 августа. Непогода ожидается в Москве с полуночи, передает комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, после полуночи и до 10:00 20 августа в столице ожидаются ливневый дождь, гроза", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, в ночь с 19 на 20 августа одновременно выпадают два астрономических явления - суперлуние и голубая Луна. Спутник достигнет полной фазы в 21:36 по московскому времени. Луна будет казаться на 14% больше и на 30% ярче. Подобное сочетание двух событий происходит раз в 20 лет.

Также москвичей ждет еще одна жаркая неделя. Один дождливый день - вторник - не успеет испортить настроение. За ним последуют безоблачные дни с температурой до плюс 21-26. Дождь возможен лишь в пятницу.

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