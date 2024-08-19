Алена Делона похоронят рядом с его любимыми собаками

Все будет строго конфиденциально

Стало известно, что легендарного французского актера Алена Делона похоронят в середине этой недели рядом с местом, где покоятся его любимые собаки — в коммуне Души в департаменте Луара. Церемония пройдет в часовне, которую артист выбрал заранее. Все будет строго конфиденциально, сообщает телеграм-канал Super.

Напомним, Ален Делон умер 18 августа, ему было 88 лет. В последние годы актер вел крайне закрытый образ жизни. Дело в том, что артист несколько лет назад перенес инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Делон даже размышлял об эвтаназии.

Актер считался одним из самых красивых актеров ХХ века. Продюсеры даже твердили ему, что из-за такой привлекательной внешности его карьера может не сложится, но все получилось иначе. Наибольшую известность Ален Делон приобрел после выхода фильмов "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Черный тюльпан".

Однако в личной жизни артисту не повезло. Шесть лет помолвки с актрисой Роми Шнайдер не выдержали испытания временем. Единственный официальный брак продлился четыре года. Из четырех детей от разных женщин сам Делон признал лишь троих.

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