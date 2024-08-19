ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алена Делона похоронят рядом с его любимыми собаками

22:00
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Все будет строго конфиденциально

Стало известно, что легендарного французского актера Алена Делона похоронят в середине этой недели рядом с местом, где покоятся его любимые собаки — в коммуне Души в департаменте Луара. Церемония пройдет в часовне, которую артист выбрал заранее. Все будет строго конфиденциально, сообщает телеграм-канал Super.

Напомним, Ален Делон умер 18 августа, ему было 88 лет. В последние годы актер вел крайне закрытый образ жизни. Дело в том, что артист несколько лет назад перенес инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Делон даже размышлял об эвтаназии.

Актер считался одним из самых красивых актеров ХХ века. Продюсеры даже твердили ему, что из-за такой привлекательной внешности его карьера может не сложится, но все получилось иначе. Наибольшую известность Ален Делон приобрел после выхода фильмов "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Черный тюльпан".

Однако в личной жизни артисту не повезло. Шесть лет помолвки с актрисой Роми Шнайдер не выдержали испытания временем. Единственный официальный брак продлился четыре года. Из четырех детей от разных женщин сам Делон признал лишь троих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Ален Делон
Ален Делон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.