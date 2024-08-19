При этом он не забыл обвинить в поднятой шумихе "российскую пропаганду"

Итальянский журналист, который взял интервью у солдата ВСУ в кепке со знаком дивизии СС, заявил, что "глубоко сожалеет" об этом.

Иларио Пьяньерелли оправдал себя тем, что нацистскую символику заметил только после выхода репортажа в эфир телеканала RAI. При этом он не забыл обвинить в поднятой шумихе "российскую пропаганду".

После выхода репортажа итальянский политик Кристиан Ди Марко призвал журналистов канала "не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами".

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