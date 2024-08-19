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Итальянский журналист, который взял интервью у солдата ВСУ в кепке со знаком дивизии СС, заявил, что "глубоко сожалеет" об этом

23:54
  • понедельник
  • 19 августа 2024

При этом он не забыл обвинить в поднятой шумихе "российскую пропаганду"

Итальянский журналист, который взял интервью у солдата ВСУ в кепке со знаком дивизии СС, заявил, что "глубоко сожалеет" об этом.

Иларио Пьяньерелли оправдал себя тем, что нацистскую символику заметил только после выхода репортажа в эфир телеканала RAI. При этом он не забыл обвинить в поднятой шумихе "российскую пропаганду". 

После выхода репортажа итальянский политик Кристиан Ди Марко призвал журналистов канала "не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами". 

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