Петр Павел: НАТО может принять Украину без возвращения территорий

Президент Чехии считает, что полный контроль Украины над её территорией не является обязательным условием для вступления в НАТО

НАТО может принять Украину без возвращения территорий. Об этом в понедельник, 20 августа, заявил президент Чехии Петр Павел.

Он считает, что полный контроль Украины над её территорией не является обязательным условием для вступления в НАТО.

Чешский президент также провёл параллель с Германией, лишь часть которой после Второй мировой войны была принята в Североатлантический альянс.

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