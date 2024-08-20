ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские "Гиацинты" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

08:30
  • вторник
  • 20 августа 2024

Информация о ситуации в зоне действия СВО

Бойцы группировки войск "Центр" освободили Артёмово и отразили восемь контратак. Противник потерял более 400 человек. Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю и пресекли ротацию войск ВСУ в районах Водяного, Сторожевого, Комсомольского.

В Херсонской области на правом берегу Днепра наступление штурмовых групп поддерживают ульяновские десантники. Артиллерийские расчёты 152-мм гаубиц "Гиацинт" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. Неонацисты укрывались в развалинах полуразрушенных домов. Стрельбу вели с закрытых позиций с расстояния более 20 километров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.