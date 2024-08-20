Информация о ситуации в зоне действия СВО

Бойцы группировки войск "Центр" освободили Артёмово и отразили восемь контратак. Противник потерял более 400 человек. Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю и пресекли ротацию войск ВСУ в районах Водяного, Сторожевого, Комсомольского.

В Херсонской области на правом берегу Днепра наступление штурмовых групп поддерживают ульяновские десантники. Артиллерийские расчёты 152-мм гаубиц "Гиацинт" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. Неонацисты укрывались в развалинах полуразрушенных домов. Стрельбу вели с закрытых позиций с расстояния более 20 километров.

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