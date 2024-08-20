В Чикаго стартовал национальный съезд Демпартии США

Все внимание приковано к речи Джо Байдена

50-й национальный съезд Демократической партии США стартовал в Чикаго. Единственным кандидатом от демократов для участия в предстоящих выборах президента страны стала Камала Харрис. На этом съезде ее кандидатура будет формально утверждена.

Сегодня все внимание приковано к речи Джо Байдена. Глава Белого дома заявил, что страна переживает переломный момент, но лучшие дни ещё впереди. Этому оптимистичному заявлению явно противоречит обстановка на улицах Чикаго. Съезд демократов проходит на фоне протестов. Около сотни митингующих прорвали ограждение периметра, не обошлось без стычек с полицией. Среди требований протестующих - соблюдение прав иммигрантов, меньшинств и женщин по всей территории США, а также отказ страны от поддержки Израиля в ходе войны в секторе Газа.

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