Уничтожено девять единиц техники врага

Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота разгромили колонну противника в приграничном районе Курской области. Об этом во вторник, 20 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, противник не ожидал такого жесткого отпора. После неудачных атак "в лоб" боевики попытались обойти наших бойцов, но благодаря смекалке командира штурмового отряда они были застигнуты врасплох.

После этого морпехи смогли занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения легкой и тяжелой техники противника.

Уничтожены бронетранспортеры Stryker и "Козак", бронеавтомобиль HMMWV. Захвачены два БТР Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминная машина Cougar, а также взяты в плен несколько военнослужащих противника.

Ранее сообщалось, что совокупные потери армии Украины на курском направлении за все время боевых действий составили до 3,8 тысячи человек. Лишь за минувшие сутки потери ВСУ превысили 330 военнослужащих, также уничтожено 27 единиц бронетехники.

При этом помощник главы государства Юрий Ушаков подчеркнул, что предложения российского лидера Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта с Украиной не аннулированы, хотя "на данный момент совершенно было бы некстати, чтобы был переговорный процесс".

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет. Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае.

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