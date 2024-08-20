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Байден: Харрис никогда не склонится перед Путиным

08:38
  • вторник
  • 20 августа 2024

Престарелый политик заявил, что и сам так никогда не делал

Вице-президент и кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным. Такое обещание дал избирателям действующий американский президент Джо Байден.
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Байден, который уступил Харрис свое место в президентской гонке, заверил, что "я никогда не склонялся и, обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает".

Байден также не преминул похвалить себя за то, что в период его президентства Соединенным Штатам якобы "удалось объединить Европу", а также предотвратить технологическое отставание от Китая, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байден создал проблемы во всём мире, а теперь бежит от выборов. Как подчеркнул российский политик, "такие, как Байден, должны привлекаться к ответственности за санкции, за развязанную войну на Украине, за разрушение экономики европейских государств, за то, что США делают в отношении кубинского народа".

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, хотя сейчас пытается "набивать" на этом себе авторитет.

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