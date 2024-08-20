СБУ предложила россиянке деньги за поджог пункта помощи мобилизованным

Адвокат осужденной дошла до Верховного суда, но приговор оставили в силе

Девушке, которая в феврале 2023 года предприняла попытку поджога пункта помощи для нужд СВО в Ярославской области, обещали две тысячи долларов за преступление.

20-летняя Валерия Зотова должна была получить день от Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Кроме того, девушка собирала информацию о расположении пункта сбора помощи, наличия камер, делала фото. За это она тоже получила вознаграждение, но какую именно сумму, не уточняется.

16 февраля 2023 года по заданию СБУ Зотова должна была поджечь здание администрации в Ярославле, где осуществлялся сбор гуманитарной помощи для нужд СВО. На месте с пяти литровой канистрой бензина в руках ее поймали сотрудники правоохранительных органов.

Второй западный окружной военный суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима. Защита девушки утверждала, что она собиралась якобы обмануть СБУ и заработать деньги – сфотографировать канистру, а затем вылить бензин в бак машины. Однако апелляция оставила приговор в силе, затем Верховный суд России также отклонил кассационную жалобу.

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