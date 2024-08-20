ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СБУ предложила россиянке деньги за поджог пункта помощи мобилизованным

08:32
  • вторник
  • 20 августа 2024

Адвокат осужденной дошла до Верховного суда, но приговор оставили в силе

Девушке, которая в феврале 2023 года предприняла попытку поджога пункта помощи для нужд СВО в Ярославской области, обещали две тысячи долларов за преступление.

20-летняя Валерия Зотова должна была получить день от Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Кроме того, девушка собирала информацию о расположении пункта сбора помощи, наличия камер, делала фото. За это она тоже получила вознаграждение, но какую именно сумму, не уточняется.

16 февраля 2023 года по заданию СБУ Зотова должна была поджечь здание администрации в Ярославле, где осуществлялся сбор гуманитарной помощи для нужд СВО. На месте с пяти литровой канистрой бензина в руках ее поймали сотрудники правоохранительных органов.

Второй западный окружной военный суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима. Защита девушки утверждала, что она собиралась якобы обмануть СБУ и заработать деньги – сфотографировать канистру, а затем вылить бензин в бак машины. Однако апелляция оставила приговор в силе, затем Верховный суд России также отклонил кассационную жалобу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.