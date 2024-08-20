Жителей Сахалина предупредили о сильнейших дождях

Вода в реках может подняться на 1,5 метра
Циклон с ливнями накроет южные районы Сахалина 22-23 августа.
Непогода связана с прохождением антициклона на территории восьми муниципалитетов острова. Уровень воды в реках может подняться на 1,5 метра, возможны выходы воды на пойму, предупредили в МЧС.
Спасатели привели в готовность силы и средства для ликвидации последствий непогоды. Ситуация находится на контроле.
Непогода бушует и в Приморской крае. Ливень прошелся по Владивостоку. Выпало 66 миллиметров осадков, в городе отмечаются подтопления и нарушено электроснабжение. 22-23 августа объявлено новое штормовое предупреждение.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram