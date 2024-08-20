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Жителей Сахалина предупредили о сильнейших дождях

09:08
  • вторник
  • 20 августа 2024

Вода в реках может подняться на 1,5 метра

Циклон с ливнями накроет южные районы Сахалина 22-23 августа.

Непогода связана с прохождением антициклона на территории восьми муниципалитетов острова. Уровень воды в реках может подняться на 1,5 метра, возможны выходы воды на пойму, предупредили в МЧС.

Спасатели привели в готовность силы и средства для ликвидации последствий непогоды. Ситуация находится на контроле.

Непогода бушует и в Приморской крае. Ливень прошелся по Владивостоку. Выпало 66 миллиметров осадков, в городе отмечаются подтопления и нарушено электроснабжение. 22-23 августа объявлено новое штормовое предупреждение.

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