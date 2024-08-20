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Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста

09:01
  • вторник
  • 20 августа 2024

Они останутся под стражей до 22 ноября

Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста.
Суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд счел необходимым оставить обвиняемых в следственном изоляторе еще как минимум до 22 ноября. От права на обжалование этого решения фигуранты отказались, а потому оно вступило в законную силу, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что теракты в подмосковном концертом зале "Крокус Сити Холле" и Дагестане во многом стали возможны из-за просчетов органов власти. При этом был "брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу".

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов рассказал, почему системы тушения в "Крокусе" не справились с поджогом. По действующим требованиям ведомства "для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости".

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