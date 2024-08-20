Полное восстановление контроля не является необходимым, считает политик

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не усматривает необходимости ожидать полного восстановления контроля киевского режима над всей территорией Украины, чтобы сделать ее членом НАТО.

Как заявил Петр Павел в интервью изданию Novinky, "полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием" вступления Украины в Североатлантический альянс.

Если будет демаркация или хотя бы административная граница, тогда "мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО с той территорией, которую она будет контролировать на тот момент", пояснил свой подход чешский политик.

В июле в коммюнике саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне, вошла фраза о "необратимом пути" Украины в альянс. При этом конкретных сроков присоединения страны к военно-политическому блоку нет. Однако отмечается, что решения саммита и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой союзников представляют собой мост к членству Украины в альянс.

При этом буквально неделей ранее министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк призвал киевский режим отдавать себе отчет в том, что их страна не будет принята в НАТО в обозримом будущем. Он отметил, что "страна, которая ведет войну, на которую напали" не может пока стать членом военно-политического блока.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram