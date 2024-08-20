В Приморье продолжает действовать штормовое предупреждение

Вода подобралась к многоэтажкам

Приморье приходит в себя после мощного удара стихии. На регион накануне вечером и этим утром обрушились настоящие тропические ливни. В Чугуевском районе края из-за сильных дождей частично обрушился автомобильный мост через реку Сосновка. А во Владивостоке, в котором за сутки выпало две трети месячной нормы осадков, потоками воды смывало асфальт с дорог.

Машина Леонида, как и множество соседских, ушла под воду. Говорит, ливень настолько быстро затопил двор, что никто даже не успел отогнать авто в безопасное место. От проезжей части на улице практически ничего не осталось.

По последним данным, во Владивостоке выпало более ста миллиметров осадков. Это чуть меньше месячной нормы. Дождь начался накануне вечером и шёл практически всю ночь. Многие жители не спали - дежурили и проверяли обстановку.

На затопленных улицах плавала даже бытовая техника. Десятки авто после преодоления водных преград глохли и ломались. Река Объяснения за несколько часов вышла из берегов и разлилась по жилым микрорайонам. Вода подобралась и к многоэтажкам. Сейчас спасатели осушают затопленные подъезды и подвалы.

Пострадал и местный детский сад, детей перенаправили в другие сады, здесь восстанавливают территорию, наводят порядки и в самом здании. Стихия проверила качество работ управляющих компаний - некоторые явно не справились. В этой многоэтажке наводят порядок после потопа. Жители говорят: не выдержала и треснула старая водосточная труба, затопило весь подъезд. Новую пока закрепили на изоленту.

На дорогах - огромные ямы. Проехать через которые тяжело даже на высоких машинах. Жители рассказывают, что не раз сами пытались засыпать подъезды к домам, но каждым дождем грунт снова смывает.

Сотрудники коммунальных служб прочищают ливневки, убирают земляные наносы. Энергетики устраняют аварии и постепенно возвращают свет в дома. Однако осадки пока не прекратились. В крае продолжает действовать штормовое предупреждение.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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