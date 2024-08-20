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Группировка российских войск на приграничных территориях усиливается

11:39
  • вторник
  • 20 августа 2024

В Курскую область прибыл приморский добровольческий военный отряд "Тигр"

В приграничном районе Курской области российские военные перехватили колонну с бронетехникой ВСУ, сообщили в Минобороны. Морские пехотинцы группировки "Север" действовали молниеносно, не дав противнику шанса на перегруппировку. Уничтожены 9 бронемашин. Несколько боевиков взяты в плен. И сегодня в сети появились новые доказательства участия западных наёмников в атаках на курское приграничье.

На Курской земле искорёженная украинская техника. Обращаясь в бегство, боевики побросали и бронемашины, и даже раненых. Впрочем, жители села Сафоновка в Льговском районе ВСУ больше не увидят, говорят российские бойцы. Этот населённый пункт полностью зачищен с внушительными для врага потерями.

Сейчас солдат ВСУ ищут в соседних сёлах - Скрыловка и Шептуховка. Тем не менее, враг пятый день бьёт по районному центру Корнеево. Такими манёврами, по данным разведки, украинские боевики пытаются зайти с фланга.

Сейчас наши войска активно выдавливают врага из Ольговки. Однако самая напряжённая ситуация остаётся в Глушковском районе. Там солдат ВСУ больше всего. И во многом из-за иностранных наёмников, в том числе и из США. Так, в социальной сети на странице одной из американских ЧВК появилась эта фотография. Трое боевиков позируют рядом с бронеавтомобилем в составе украинской группы вторжения в Курскую область. Это понятно по указанной геолокации. Впрочем, тела погибших западных наёмников так и остаются брошенными на полях Курской области. Украинские солдаты не рискуют жизнью, чтобы забрать раненых и убитых иностранцев. В свою очередь группировка российских войск на приграничных территориях только усиливается. В Курскую область прибыл приморский добровольческий военный отряд "Тигр".

Поддерживает Курск сейчас вся страна. Пять тонн гуманитарной помощи только за сутки собрали в Новосибирске. Из Приморья волонтёры передали комплекты канцелярских принадлежностей и школьной формы. Сотрудники МЧС доставили в курский город Рыльск больше трёх тысяч коробок с продовольственным комплектом весом около 10 килограммов каждая.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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