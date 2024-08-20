Байден расплакался на съезде Демпартии

Он отстоял более 40 минут

180 секунд заняла речь той, чью кандидатуру этим вечером демократы собираются официально выдвинуть в качестве кандидата на президентский пост. Впрочем, даже за эти 3 минуты Камала Харрис так и не смогла сказать американцам ничего внушительного, хоть и перед глазами был телесуфлер. А лишь рассыпалась в комплиментах тому, кого эта самая партия с позором изгнала.

"Я хочу начать с чествования нашего невероятного президента Джо Байдена. Джо, спасибо за ваше историческое лидерство, за все, что вы продолжите делать. Спасибо, Джо", - заявила Харрис.

Впрочем, самого главного действующего лица все еще не было. Вместо Байдена на сцену вышли губернаторы штатов, Хилари Клинтон и жена пока еще действующего президента Джилл, которая, как могла, оправдывалась, как сложно ее мужу давался предвыборный марафон.

За полчаса до завершения встречи Демпартии все-таки появляется он. Видимо, чтобы совсем не расклеиться и по привычке не заблудиться, на сцене Байдена встречает дочь Эшли. И тут глава Белого дома расплакался.

"Байден известен как один из лучших ораторов на похоронах. А теперь они заставляют его произнести свою собственную надгробную речь. Его выгнали из этой гонки после 52 лет службы Демократической партии. И дело не только в его возрасте... Его вытащили оттуда за волосы", - отметил Скотт Дженнингс, политический аналитик CNN.

В отличие от своей последовательницы, в этот раз Джо собрался с силами и хоть даже с оговорками и запинками, но отстоял более 40 минут. Впрочем, за это время он лишь раз вспомнил об Украине.

Вероятно, старик Джо забыл, что это именно в Пентагоне 2 года назад придумали эту байку. Впрочем, больше всего своего времени Джо Байден посвятил конкуренту Дональду Трампу. И решил оттоптаться на его предвыборной кампании, как в последний раз. А еще хвалил себя любимого.

"С большинством зарубежных лидеров я "на ты". И знаю их лучше, чем кто-либо из живущих. Да просто потому что я так чертовски стар. И я не шучу. Подумайте о том сигнале, который он посылает миру, когда говорит о том, что Америка – это нация, терпящая крах. Назовите хотя бы одну страну в мире, которая бы не считала, что мы — лидеры. Без Америки – и это не шутка! Кто может править миром, если не США!" – заявил Байден.

О госдолге в рекордные 35 триллионов долларов, дырявой границе и незаконченных военных конфликтах Байден не упомянул. А ведь это все по наследству перейдет его стороннице Харрис. И вот отголоски его политики. Несколько пропалестинских протестующих все же прорвались в зал прямо во время выступления президента и развернули плакат с призывом "Хватит спонсировать Израиль". Сторонники демократов попытались забить незваных гостей табличками с надписями: "Мы люблю Джо".

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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