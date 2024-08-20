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В Звездном городке начались экзамены экипажа МКС

11:53
  • вторник
  • 20 августа 2024

Космонавтам предстоит подтвердить свою готовность к полету

В подмосковном Звездном городке стартовали экзамены у основного и дублирующего экипажей следующей экспедиции на МКС.

В предстоящие два дня российским космонавтам, а также их американским коллегам предстоит пройти серию разнообразных тестов и подтвердить свою готовность к полету.

В составе основного экипажа сегодня испытания на наземном тренажере российского сегмента орбитальной станции держат Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петтит. А их дублеры приступили к экзамену на учебной модели космического корабля "Союз МС". Завтра команды поменяются местами.

Отметим, очередная 72-я миссия на МКС запланирована на 11 сентября и продлится чуть более 200 дней. Новый экипаж сменит на орбите Олега Кононенко, Николая Чуба и Трейси Дайсона, которые вернутся на Землю.

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МКС
МКС
МКС
МКС
МКС
МКС
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