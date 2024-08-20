Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Виолетты Цыбикжаповой

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Хорошо рисует и мечтает стать дизайнером героиня нашего следующего сюжета - 16-летняя Виолетта Цыбикжапова из Бурятии. Девочка уже три года борется с тяжёлым онкологическим заболеванием - острым лимфобластным лейкозом. После продолжительного лечения болезнь отступила, но позже вернулась в ещё более агрессивной форме. И теперь единственный способ спасти жизнь Виолетте - срочная трансплантация костного мозга. Но чтобы пересадка прошла успешно, до и после операции потребуется специальный комплекс поддерживающих препаратов стоимостью более трёх с половиной миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Виолетты. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

16-летняя Виолетта почти ни с кем не разговаривает - все время погружена в свои мысли. Девочка никак не может оправиться от чувства страха и безысходности. Три года назад у неё обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. После 9 месяцев тяжёлого лечения врачи, наконец, отпустили Виолетту домой. Но минувшей весной болезнь снова вернулась. Это стало огромным потрясением для всей семьи.

"Для нее было полной неожиданностью. Было очень тяжело, я не допускала, я не думала, что такое произойдет. Но такое случилось. К нам вернулась болезнь. Когда врач сказала, что уже бласты в костном мозге", - говорит Ирина Цыбикжапова, мама девочки.

Из Бурятии девочку отправили на лечение в Петербург. Ей требуется срочная трансплантация костного мозга. Это единственный способ спасти жизнь ребёнка.

"Она не ответила ни на первую, уже случился рецидив в ранние сроки после ремиссии заболевания. Конечно же, сроков не проводить лечение у нее просто нет, иначе основное заболевание будет прогрессировать, и состояние девочки будет ухудшаться", - пояснила Елена Добровольская, врач-онколог ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова" Минздрава России.

Чтобы сделать пересадку, нужно хотя бы ненадолго приостановить развитие лейкоза. Для этого девочке срочно необходим курс редких препаратов - их назначают, когда счет идет на дни. Без лекарств шансы на успешную трансплантацию крайне малы, ослабленный организм просто не справится.

"Эти препараты необходимы для достижения ремиссии перед выходом на трансплантацию, также есть риски тяжелых вирусных инфекций, помимо вторичного иммунодефицита, эти риски также могут приводить и к неприживлению трансплантата", - рассказала Елена Добровольская.

Особая иммунотерапия потребуется Виолетте и сразу после пересадки. Все необходимые лекарства стоят огромных денег - больше трех с половиной миллионов рублей! Семье из маленького бурятского поселка негде взять такую сумму. Мама девочки в отчаянии:

"Сумма очень большая и нам не по силам эти деньги собрать. Единственная надежда на добрых хороших людей, которые действительно смогут помочь поддержать нас".

Вся семья буквально живет надеждой на эту помощь. Верит, что найдутся неравнодушные люди, которые не пройдут мимо их беды. Виолетта хорошо рисует и хочет стать дизайнером. В больнице с головой ушла в творчество – оно помогает ей отвлечься от страшных мыслей. Мама круглосуточно рядом - в любой момент состояние дочери может резко ухудшиться.

"Я всеми силами... всеми силами ... мы молимся за жизнь, чтобы жить и доставлять удовольствие родителям - своими достижениями. Чтобы было все у ребенка хорошо", - говорит Ирина Цыбикжапова.

Врачи говорят, что шансы на выздоровление у девочки хорошие. Но только, если не будет упущено драгоценное время. В наших силах сделать так, чтобы не было этого грозного "если". И тогда Виолетта будет жить.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Виолетты Цыбикжаповой, программа 2055

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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