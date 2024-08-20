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Более 8 тысяч услуг по развитию карьеры оказали в Москве участникам СВО и их родственникам

09:05
  • вторник
  • 20 августа 2024

Каждому соискателю предлагают индивидуальную помощь

Помогут составить резюме, подберут вакансии и программы обучения, подготовят к собеседованию или организуют встречи с работодателями. За полтора года в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве оказано свыше восьми тысяч услуг по развитию карьеры.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, каждому соискателю предлагают индивидуальную помощь в зависимости от его опыта и пожеланий. Тем, кто готов работать в промышленности, предоставляют возможность приоритетного трудоустройства на лучшие предприятия столицы.

Среди других запросов: полностью сменить сферу деятельности, открыть своё дело. А тем, кто хочет вернуться на прежнее место работы, специалисты помогут восстановить навыки и получить новые знания. Кроме того, программы профпереподготовки особенно востребованы у жён и детей участников СВО.

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