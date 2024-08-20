Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке перевели в ожоговый центр Уфы

Они в тяжелом состоянии
Трех пострадавших при пожаре на газопроводе в Стерлитамаке доставили санитарной авиацией в Уфу.
Их перевезли из реанимации городской больницы в Республиканский ожоговый центр, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве республики. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у третьего - крайне тяжелое.
По данным МЧС, пострадавшие - мужчины 1974, 1980 и 1988 года рождения.
Пожар на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке (Башкортостан) произошел 19 августа, возникло факельное горение. ЧП произошло из-за разгерметизации линии газопровода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram