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Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке перевели в ожоговый центр Уфы

09:46
  • вторник
  • 20 августа 2024

Они в тяжелом состоянии

Трех пострадавших при пожаре на газопроводе в Стерлитамаке доставили санитарной авиацией в Уфу.

Их перевезли из реанимации городской больницы в Республиканский ожоговый центр, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве республики. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у третьего - крайне тяжелое.

По данным МЧС, пострадавшие - мужчины 1974, 1980 и 1988 года рождения.

Пожар на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке (Башкортостан) произошел 19 августа, возникло факельное горение. ЧП произошло из-за разгерметизации линии газопровода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

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