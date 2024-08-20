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Россия отреагировала на "аморальные" заявления Лондона о Курской области

09:33
  • вторник
  • 20 августа 2024

Лондон попытался оправдать ВСУ "некими соображениями украинской самообороны"

Заявления министра обороны Великобритании Джона Хили по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область глубоко аморальны и оторваны от реальности. Такое заявление сделало во вторник, 20 августа, посольство России в Соединенном Королевстве.
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Британский министр "неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима", в том числе в Курской области, как и "поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности".

Российская дипмиссия сочла высказывания Хили лицемерием, поскольку "именно его страна — а если посмотреть на пару десятилетий назад, то и его [Лейбористская] партия — приложили немало усилий, чтобы ситуация в ряде регионов мира достигла точки кипения".

Открыто высказываясь с одобрением атаки ВСУ на Курскую область, Лондон лишь подливает масла в огонь и способствует эскалации конфликта, цитирует заявление посольства ТАСС.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что украинские командиры готовились к нападению на Курскую область в Великобритании. По его словам, "командиры и инструкторы только что вернулись из Англии, они там проходили обучение, там был сделан городок наподобие Суджи, который они там тренировались захватывать".

При этом британские чиновники уверяют, что, несмотря на события в Курской области и требования киевского режима, позиция британских властей относительно применения поставляемого Украине оружия не менялась. Лондон по-прежнему не разрешает киевскому режиму использовать ракеты Storm Shadow для ударов в рамках боевых действий в Курской области.

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