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Якутию заволокло дымом природных пожаров

10:01
  • вторник
  • 20 августа 2024

Задымленность фиксируют в более чем 50 населенных пунктах

Природные пожары охватили значительную территорию в Якутии, задымленность фиксируют в более чем 50 населенных пунктах республики, включая республиканский центр. Об этом во вторник, 20 августа, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.
Лесные пожары подошли вплотную к турецкому Измиру

В ведомстве уточнили, что на территории республики действуют 69 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 401 тысячи га и 1 пожар на землях иных категорий. За сутки ликвидированы пять пожаров на площади свыше 2,5 тысячи га и локализованы 13 на площади свыше 44,1 тысячи га. К тушению привлекались 1 626 человек и 142 единицы техники.

Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано, сообщает ТАСС.

Сложная ситуация сложилась и в Туве. В республике из-за лесных пожаров эвакуированы дети из трех лагерей отдыха. Также в безопасное место вывезли постояльцев дома-интерната и пациентов центральной больницы Тандинского района из-за сильной задымленности.

Тем временем мощные лесные пожары бушуют и в Европе. Огонь подошел к нескольким населенным пунктам в 30 километрах от Афин, под угрозой — древний город Марафон и православный монастырь Панагия.

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