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Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тысяч "квадратов"

10:08
  • вторник
  • 20 августа 2024

Пожар не могут потушить уже третьи сутки

Пожар на промышленном складе в Пролетарске (Ростовская область), который начался после атаки беспилотников ВСУ, тушат третий день.

Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров, горят порядка 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Группировка пожарных наращена до 520 человек, сообщил ТАСС глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. К вылету готовится авиация из Ростова-на-Дону.

"По кругу будут летать и тушить, потому что жар очень большой, близко пожарные машины не могут подъехать", - сказал он.

Угрозы жилым домам нет, сообщили РИА Новости в районной администрации. Эвакуация населения не требуется.

В ночь на 18 августа ВСУ атаковали дронами Ростовскую область. После падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. На территории Пролетарского района введен режим ЧС.

По последним данным, в ходе тушения пострадал 41 пожарный. 18 из них потребовалась госпитализация, пятеро находятся в реанимации – их доставят в медицинские учреждения Ростова-на-Дону.

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