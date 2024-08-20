В России решили запретить наказывать сотрудников за опоздание из-за непогоды

Пока такого запрета в Трудовом кодексе нет

Государственная дума начала сбор отзывов на проект поправок в Трудовой кодекс, предлагающий ввести категорический запрет наказывать сотрудника за опоздание на работу из-за плохой погоды.

По словам авторов законодательной инициативы, сформировалась практика дисциплинарного наказания граждан, которым погода помешала прийти на службу вовремя. При этом хотя непогода "по моральному определению" является уважительной причиной опоздания, это не закреплено законодательно и вызывает споры вплоть до судебных разбирательств.

Верховный суд России не раз подчеркивал, что опоздание из-за плохой погоды не повод для увольнения человека. Такие подходы предложено закрепить в законе, пишет "Российская газета".

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагал ввести сокращенные рабочие дни в зимний сезон для россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Парламентарий отмечал, что зимой увеличивается количество инфарктов и обращений за экстренной медицинской помощью из-за обострения проблем с сердцем.

Также в нижней палате российского парламента задумали ограничить максимально возможную длительность ненормированной работы. Ее продолжительность в год, по мнению депутатов, не должна превышать 120 часов.

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