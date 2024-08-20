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МИД опроверг планы отмены виз с Туркменией

10:20
  • вторник
  • 20 августа 2024

Пока такой вопрос не стоит на повестке

Вопрос отмены виз между Россией и Туркменией в настоящее время не стоит на повестке двусторонних отношений. Такое заявление сделал во вторник, 20 августа, директор первого департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Микаэл Агасандян, сообщает РИА Новости.

Ранее директор консульского департамента ведомства Алексей Климов отмечал, что МИД не поддерживает идею об односторонней отмене визового режима даже с дружескими государствами. По мнению дипломата, во внешней политике стоит придерживаться принципа взаимности.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что на повестке БРИКС пока не стоит вопрос упрощения визового режима между государствами, которые входят в это объединение. Министр объяснил это тем, что "тут есть при прочих составляющих национальная специфика у каждой страны".

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