Депутат Мосгордумы Олег Артемьев предложил возродить советский опыт втузов

Это обеспечит прямую связь между образованием и производством

Опыт советских высших технических учебных заведений позволит восполнить нехватку квалифицированных специалистов в высокотехнологичных отраслях

С таким предложением выступил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Олег Артемьев. В советское время втузы обеспечивали прямую связь между образованием и производством.

"На заводах были организованы учебные аудитории, научные лаборатории – все, что необходимо для получения высшего образования. С первого курса студенты трудоустраивались на предприятии, не нужно было думать о подработке", – рассказал он агентству "Москва".

Артемьев уверен, что в этом заинтересованы многие корпорации, так как вузы не всегда дают тот результат, который хотят видеть предприятия. Поэтому нужно уже с первого курса сориентировать студента на конкретные и глубокие знания.

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