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Владислав Бакальчук пытается вернуть связанный с бизнесом Wildberries домен

11:22
  • вторник
  • 20 августа 2024

Буквы символизируют не просто бренд

Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака "ВБ".
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Регистрация бренда необходима для защиты доменного имени wb.ru и бизнес, который занимается строительством складов для Wildberries, передает РИА Новости.

"ВБ - это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", - написал он в своем telegram-канале.

О разводе супругов Бакальчук заговорили, когда Владислав рассказал о проблемах в семье, которые оказались связаны с бизнесом. Он заявил, что в отношении компании совершен рейдерский захват, а его супругу изолировали от семьи. Мужчина обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, тот пообещал предпринять меры.

Однако Татьяна опровергла утверждения мужа и объявила о намерении развестись с ним. Она призналась, что решение о разводе не было сиюминутным порывом - Разрыву отношений предшествовали долгие конфликты.

Бакальчуки прожили в браке 20 лет, у них семеро общих детей.

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