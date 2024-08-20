МВД дало советы по информбезопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях

Жителям приграничья нужно проявлять особую бдительность

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России выпустило памятку по информационной безопасности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. Она адресована как силовикам, так и гражданскому населению.

В частности, рекомендуется не пользоваться камерами видеонаблюдения, поскольку "противник массово выявляет ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно".

Крайне не рекомендуется использование сайтов и приложений знакомств, запрещается открывать полученные от незнакомцев в мессенджерах или СМС ссылки. Нельзя использовать телефоны с большим количеством служебной и личной информации, если противник может получить к ним доступ.

Также МВД просит не публиковать в соцсетях и мессенджерах записи поездок с видеорегистраторов или вести трансляции при движении по дорогам, где также двигается военная техника, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в России появился Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов. Он займется повышением эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.

Киевский режим не стесняется распространять фейки, пытаясь заставить жителей российского приграничья запаниковать. В МЧС рассказали, что неизвестные от лица сотрудников ведомства звонят жителям Брянской области и сообщают о предстоящей эвакуации. Однако эти сообщения — фейк.

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