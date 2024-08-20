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Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 31%

11:32
  • вторник
  • 20 августа 2024

Показатель увеличился в 71 регионе страны

Заболеваемость COVID-19 в России в период с 12 по 18 августа выросла по сравнению с предыдущей неделей на 31,4%. Такие данные во вторник, 20 августа, приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Эксперты выяснили, что заболеваемость выросла в 71 регионе, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,21.

За указанный период госпитализировано 1409 заразившихся коронавирусом, скончались 11 человек с таким диагнозом. Выздоровели 10558 пациентов, сообщается на сайте "Объясняем.рф".

Тем временем ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян, объявив глобальную чрезвычайную ситуацию. Однако главный санитарный врач России Анна Попова заверила, что "в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание как заболевание эпидемическое не страшно".

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