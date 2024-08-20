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Жителям Центральной России пообещали волну субтропического тепла

11:57
  • вторник
  • 20 августа 2024

Температура вновь вырастет до 30 градусов

Волна субтропического тепла до плюс 30 градусов прогнозируется на следующей неделе в Центральной России. Об этом во вторник, 20 августа, рассказали в центре погоды "Фобос".
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Как отметил ведущий специалист центра Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, пока зафиксированы аномальные ливни, в Центральной России рекордсменом стал город Гагарин Смоленской области. Там выпало 43 миллиметра, или 60% от всего августовского объема небесной влаги.

Однако уже в ближайшие сутки в атмосфере ожидается передышка от осадков, а с воскресенья и особенно в первой половине следующей недели прогнозируется волна субтропического тепла – до 25-30 градусов жары.

Ранее ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова отмечала, что лето в столичном регионе еще не закончилось, несмотря на близость календарной осени, поскольку "25 градусов для города и в августе — это очень хорошо".

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что к середине месяца температура воздуха в столице отстает от нормы всего на градус с небольшим. Синоптик спрогнозировал, что вторая половина августа сможет выправить ситуацию или свести ее к нулю.

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