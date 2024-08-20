Сергей Собянин: 22 соцобъекта будут построены в рамках масштабных инвестпроектов

В Головинском районе появится поликлиника на 750 посещений в смену

Столица выделила почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал социальные объекты, которые будут построены в городе.

"Благодаря поддержке города в рамках масштабных инвестпроектов появится 22 здания: образовательные учреждения – больше чем на 8,3 тыс. мест; медицинские объекты; учреждения культуры. Некоторые из них уже строятся, часть – в проектировании", – говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в Головинском районе появится взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, а в Покровском-Стрешневе - образовательная организация почти на 880 мест.

"Важные для города и жителей проекты получают специальный статус МаИП. Помимо социальных объектов, это, например, производства и инновационные центры. Они помогают развивать инфраструктуру Москвы и создавать рабочие места", - добавил Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве с начала года построили 48 социальных объектов: 23 школы и детсадов, восемь объектов здравоохранения, десять спортобъектов, а также семь объектов культуры.

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