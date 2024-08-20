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Сальдо заявил о критической ситуации с загрязнением воды в Херсоне

12:07
  • вторник
  • 20 августа 2024

Очистные сооружения вышли из строя

В оккупированном ВСУ Херсоне вода заражена опасными для жизни бактериями.
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Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Зараженная вода проникает через грунтовые воды в водопроводную систему Херсона.

"Из-за выхода из строя очистных сооружений, засорения Днепра гниющими трупами украинских солдат в водах реки обнаружена бактериальная инфекция", - написал он в своем Telegram-канале.

У левого берега Днепра, который контролирует Россия, инфекцию пока не обнаружили. Однако Сальдо настоятельно рекомендовал не использовать воду из Днепра, не ловить рыбу и не купаться в ней.

В июне сообщалось о вспышке холеры среди военных в подконтрольном Украине Херсоне. По предварительным данным, источником распространения заболевания стала вода.

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