Сальдо заявил о критической ситуации с загрязнением воды в Херсоне

Очистные сооружения вышли из строя
В оккупированном ВСУ Херсоне вода заражена опасными для жизни бактериями.
Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Зараженная вода проникает через грунтовые воды в водопроводную систему Херсона.
"Из-за выхода из строя очистных сооружений, засорения Днепра гниющими трупами украинских солдат в водах реки обнаружена бактериальная инфекция", - написал он в своем Telegram-канале.
У левого берега Днепра, который контролирует Россия, инфекцию пока не обнаружили. Однако Сальдо настоятельно рекомендовал не использовать воду из Днепра, не ловить рыбу и не купаться в ней.
В июне сообщалось о вспышке холеры среди военных в подконтрольном Украине Херсоне. По предварительным данным, источником распространения заболевания стала вода.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram