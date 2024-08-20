Удар был нанесен авиационными бомбами

Министерство обороны России продемонстрировало кадры уничтожения пункта управления и склада с вооружением и боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, ночью 20 августа в районе Глухова Сумской области экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й бригады ВСУ.

Ударами авиабомб на универсальных модулях планирования был ликвидирован склад с вооружением и боеприпасами, а также пункт управления бригады вместе с командным составом и бойцами.

Ранее посольство России в Соединенном Королевстве раскритиковало министра обороны Великобритании Джона Хили за высказывания по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, назвав их глубоко аморальными и лицемерными. Дипмиссия также напомнила, какую роль Лондон сыграл в том, "чтобы ситуация в ряде регионов мира достигла точки кипения".

Между тем глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что ВСУ вправе наносить удары по территории России переданным Украине датским вооружением. По его словам, это "вполне в рамках правил войны". Аналогичное разрешение дала киевскому режиму Канада при использовании канадского оружия.

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