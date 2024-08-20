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Лукашенко рассказал, кто может физически устранить Зеленского

12:39
  • вторник
  • 20 августа 2024

Зеленского могут ликвидировать как предателя, заявил президент Белоруссии

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) может поручить ликвидировать главу государства Владимира Зеленского. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", полную версию которого показал телеканал "Беларусь 1".
Американские элиты разочарованы Зеленским. Ему уже нашли замену

Перечисляя прегрешения и промахи Зеленского, Лукашенко отметил, что "если ты занимался неизвестно чем, пришел в политику — и ты к этому не готов", зато "деньги любишь".

Украинский политик может питать надежды на то, что западные кураторы разрешат ему в особнячке в Англии "c Аленой (супруга Зеленского Елена сидеть и с детишками радоваться", заявил Лукашенко, но "не будешь ты радоваться — ты будешь для своего народа предателем".

А закончится это все, по мнению белорусского лидера, тем, что "тот же Кирилл Буданов* пошлет кого-нибудь — ликвидируют как предателя".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказал уверенность в том, что Запад активно ищет замену украинскому лидеру. Об этом свидетельствует то, что Зеленского уже начали "сливать" в СМИ, представляя неудачником.

Российский лидер Владимир Путин предположил, что самые непопулярные политические решения западные кураторы "повесят" на нынешнего главу Украины. Сейчас его не меняют исключительно потому, что пока не подошло время для этого.

* внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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