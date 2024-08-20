Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Мэр пообщался с предпринимателями и участниками городской программы "Сделано в Москве"

Почти 6 тысяч предпринимателей и самозанятых стали участниками программы "Сделано в Москве". Которая уже два года реализуется в нашем городе. Результаты можно увидеть в Репинском сквере. В рамках форума-фестиваля "Территория будущего Москва 2030". Сегодня площадку посетил мэр столицы Сергей Собянин.

От вариаций и составов полезных продуктов на маркете в Репинском сквере у непосвященных посетителей глаза разбегаются. Все товары от снеков с различными экзотическими составами до кофе и какао с грибами сделаны в Москве.

"В Москве, наверное, тоже растут грибы и можно найти какие-то травы, но большее количество сырья у нас привозится из различных регионов. Важный аспект в том, что конечный пункт производства находится в Москве. Здесь находятся лучшие лаборатории, и здесь разрабатываются наилучшие формулы для наших продуктов", - отметила Анастасия Якубенкова администратор фудкорта маркета "Сделано в Москве".

Маркет с говорящим названием "Сделано в Москве" на Болотной площади, проходящий в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" - визитная карточка столичного производства. Здесь представлены более 20000 различных наименований товаров локальных компаний. Всё можно пощупать, попробовать и купить.

Москва поддерживает производителей товаров на разных этапах создания и продвижения бизнеса. В четырех тематических артпавильонах разместились порядка четырех сотен брендов.

"Мы поддерживаем начинающих предпринимателей. Сегодня представлены, например, косметика, детские игрушки, мебель, одежда, аксессуары, приборы, различное оборудование. Мы никогда не делаем специальных приоритетов по виду продукции, потому что для нас важно, чтобы бизнес в Москве развивался, был разным и помогал развивать экономику города", - отметила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Маркет будущего сегодня посетил мэр столицы. Сергей Собянин пообщался с предпринимателями и участниками городской программы "Сделано в Москве".

"Судя по тому, что здесь тысячи товаров продаются, пользуется спросом, то, что "Сделано в Москве" и в последние годы появляются новые товары, интересные, сам бренд интересен для нас, для всех. Мы, конечно, должны замещать, насколько это возможно и насколько это реально. В Москве такие примеры есть, неплохие", - заявил Собянин.

За минувшие два года участниками столичной программы поддержки малого и среднего бизнеса стали без малого 6000 предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Многие из них поделятся опытом развития и продвижения брендов в рамках деловой программы маркета на площадке. Она продолжит свою работу до 8 сентября.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram